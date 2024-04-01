Участники из России, Белоруссии и Казахстана встретятся на чемпионате по спортивному хакингу

20 и 21 апреля в 16 городах России, Белоруссии и Казахстана пройдет ежегодный международный чемпионат по спортивному хакингу Tinkoff CTF, сообщили в «Тинькофф». Принять участие в онлайн- и офлайн-форматах могут как эксперты в теме информационной безопасности, так и разработчики, SRE, QA-инженеры, аналитики и другие специалисты.

Tinkoff CTF пройдет онлайн и офлайн в Тинькофф Центрах Разработки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Воронеже, Самаре, Омске, Саратове, Ижевске, Сочи, Красноярске, Калининграде, Минске и Алматы. Участвовать онлайн можно из любой точки мира.

Для участия необходимо объединиться в команды от одного до трех человек и совместно решить как можно больше заданий. На офлайн-площадках у участников будет возможность собраться вместе всей командой, лично пообщаться с экспертами, поучаствовать в квизе и других активностях.

Участникам чемпионата предстоит выполнить задания на веб-безопасность, безопасность мобильных приложений, инфраструктуры, криптографию и общие задания на хакерский кругозор и смекалку. Команды могут подать заявки в одну из двух лиг: «Лига новичков» предназначена для начинающих хакеров, «Лига опытных» — для тех, кто уже участвовал в CTF или работает в сфере информационной безопасности.

«Тинькофф продолжает проводить масштабные мероприятия для объединения ИТ-сообщества и неформального общения. В прошлом году соревнования Tinkoff CTF прошли настолько ярко и эффектно, собрав более 6 тыс участников, что мы не могли не повторить эту затею, которая очень полюбилась всем причастным к сфере ИТ в разных городах России. Мы настроены сделать соревнование ежегодной традицией, чтобы привлекать больше участников со всего мира. Это отличная возможность для всех ребят, увлеченных ИТ, вновь собраться вместе, посмеяться, отдохнуть, научиться новому и просто хорошо провести время», — рассказал директор по информационным технологиям, вице-президент Тинькофф Вячеслав Цыганов.