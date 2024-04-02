Сильнейшие магнитные бури обрушатся в апреле 2024-го: когда неблагоприятные дни

Каждый месяц бывают дни, когда люди со слабым здоровьем чувствуют недомогание, а у других самочувствие практические не меняется. Часто причиной этого становятся магнитные бури, последняя из которых обрушилась на Землю 24 марта. В зависимости от их интенсивности магнитные бури могут оказывать большее или меньшее воздействие, особенно на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с болезнями нервной системы. Подробнее о датах, когда придут магнитные бури в апреле, а также об их влиянии на здоровье и о том, как с ними справиться, — в материале «Известий».

Геомагнитные бури в апреле 2024 года: график

Геомагнитные, или магнитные, бури представляют собой возмущения геомагнитного поля Земли, которые обусловлены вспышками на Солнце. Эти вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, если достигает нашей планеты, вызывает те самые магнитные бури. Всего для оценки силы вспышек на Солнце существует пять категорий, которые обозначают латинскими буквам A, B, С, M, X. Число магнитных бурь в году может быть разным — например, в 2023 году было зарегистрировано более 20 бурь, однако только три из них приблизились к максимальным значениям.

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Сила магнитных бурь измеряется по пятибалльной шкале, которая обозначается на латинице буквой G:

— G1, слабая буря — может вызвать небольшие погрешности в работе искусственных спутников Земли;

— G2, средняя буря — возможны перепады напряжения, помехи в радиосвязи и повреждение трансформаторов;

— G3, сильная буря — способна привести к нарушениям спутниковой навигации;

— G4, очень сильная буря — при таком уровне в металлических предметах и проводах возможна генерация электротоков;

— G5, экстремально сильная буря — может привести к сбоям в работе спутников и энергосетей.

Фото: commons.wikipedia.org

Прогноз геомагнитной обстановки меняется постоянно, поэтому заранее с точностью определить приход сильной бури сложно. Например, сильнейшая буря в конце марта 2024 года стала неожиданностью для ученых. Тогда скорость солнечного ветра в окрестностях нашей планеты составила около 800 км/с, что почти вдвое выше обычного уровня. Приблизительный график возможных волнений составляется на 27 дней вперед и постоянно обновляется. На момент выхода статьи ожидается, что магнитосфера будет спокойной до 21 апреля, однако в первую неделю месяца, 3–5 апреля, ожидаются незначительные колебания. Первая буря мощностью G1 пройдет 21 апреля и продлится до 22-го числа. После этого ожидается, что магнитосфера вновь будет спокойной.

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Споров о влиянии магнитных бурь много, но однозначного мнения до сих пор не существует. Отмечается, что в ходе исследований был зафиксирован незначительный рост числа смертей от инфаркта или инсульта, однако для однозначных выводов нужно больше данных, уверяют эксперты. Так, головная боль или тахикардия могут быть вызваны рядом причин, помимо магнитных бурь, например повышением атмосферного давления или изменением погоды.

Исследованием воздействия солнечных вспышек на человека и другие живые организмы занимаются гелиобиологи. Они также оценивают влияние магнитных бурь на обострения болезней у людей, на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, на головные боли и т.д. Однако на данный момент существенных открытий или доказательств у экспертов нет.

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Тем не менее считается, что особенное воздействие магнитные бури оказывают на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зависимости от силы явления самочувствие будет ухудшаться сильнее. Также негативные последствия магнитных бурь могут ощутить метеозависимые или метеочувствительные люди. А здоровые люди никаких трудностей в связи с бурями чувствовать не должны, уверяют специалисты.

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«Магнитные бури обычно влияют не только на астматиков и гипертоников, но и в целом на людей с нарушениями работы иммунитета, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями нервной системы, с проблемами в психической сфере. Метеочувствительным желательно держать под рукой успокоительные типа пустырника, антигипертензивные препараты, так как возможны скачки давления. Также важно проветривать помещение», — сказал в феврале 2024 года в беседе с «Известиями» преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Симптомов, которые можно почувствовать во время магнитной бури, много, основные из них:

— головные боли;

— снижение работоспособности;

— скачки артериального давления;

— бессонница;

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— повышенная тревожность;

— слабость;

— обострение хронических заболеваний, в том числе аллергии.

Несмотря на то что влияние бурь так и не было доказано, врачи все-таки советуют метеочувствительным людям и страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний позаботиться о себе и соблюдать некоторые правила, которые могут снизить негативное воздействие явления. Так, гипертоникам советуют пить больше воды, а также снизить количество потребляемой соли (соль задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления). Гипотоникам же можно запастись лекарствами, повышающим артериальное давление. Кроме того, всем, кто замечал на себе влияние магнитных бурь, стоит избегать стрессовых ситуаций и перепадов настроения. Вредную пищу, алкоголь и сигареты также лучше исключить. Для уменьшения влияния бурь на организм стоит хорошо высыпаться, избегать тяжелых нагрузок, в том числе занятий спортом.

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«Лучше отдохнуть дома, полежать с книгой, попить травяной чай, не носиться по городу, не планировать сотню дел в день. Нельзя также напрягать ноги — колени, стопы и суставы», — подчеркнул Александр Умнов. Также не стоит смотреть фильмы ужасов и вступать в конфликты.