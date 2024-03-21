22 марта — День жаворонка, или Сорок сороков: традиции и приметы

День жаворонка, который еще известен как Сорок сороков, ежегодно отмечается 22 марта. Это один из древних славянских праздников, который приходится на День весеннего равноденствия. В 2025 году дата празднования выпадает на субботу. «Известия» рассказывают, какие традиции и приметы связаны с народным торжеством.

День жаворонка в 2025 году — история и традиции

День жаворонка славяне отмечали с дохристианских времен, связывая его с приходом весны. Именно в это время птицы возвращаются в родные края после зимовки. По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и начинать прочие весенние работы.

На праздник в деревнях по традиции пекли жаворонков. Птиц лепили с хохолками, пышными хвостами и распростертыми крыльями, словно парящими воздухе. Для выпечки использовали постное тесто, а вместо глаз вставляли семена мака, семечки или сухофрукты. В некоторых регионах еще отдельно выпекали гнезда, яички или птенцов.

Часто в жаворонков прятали разные мелкие предметы для гадания. Например, если попадется кольцо, то это предвещало скорое замужество. Если внутри монетка — то в текущем году в семье будет достаток. А завязанный в узел лоскуток — к рождению ребенка.

С жаворонками также был связан специальный обряд, который назывался «кликанье весны». Испеченных птичек «сажали» на окна, деревья, а также на длинные прутья, украшенные ленточками, и несли на самую высокую горку, призывая весну словами: «Жаворонки, жаворонки, прилетите, теплу весну принесите».

Эти обрядовые песни назывались веснянками или закличками. С их помощью славяне «приглашали» весну в свои края. Повсеместно в таких обрядах участвовали и взрослые, и дети.

Так как в церковном календаре праздник совпадает с Днем памяти сорока Севастийских мучеников, принявших мученическую смерть за веру Христову, то позднее за ним закрепилось название «Сорок мучеников». В христианской традиции изготовленные из теста птицы символизируют души мучеников, улетающие к Богу. Жаворонков в день почитания святых пекут во многих храмах страны.

Сорок сороков в 2025 году — народные приметы

Славяне верили, что птицы защищают жилище от темных сил. Поэтому в День жаворонка нельзя было прогонять пернатых со двора и, тем более, разорять или разрушать их гнезда. Согласно поверьям, подобные действия сулили большие беды и болезни.

Много примет было связано и с погодой. Считалось, что если 22 марта прилетел жаворонок, то вскоре установится теплая солнечная погода. Прогремел гром — год будет голодный. А если с полей еще не сошел снег, то это предвещало богатый урожай.

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