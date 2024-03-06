Власти Крыма разрешили предпринимателям пользоваться пляжами бесплатно еще год

Власти Крыма разрешили предпринимателям пользоваться пляжами бесплатно до 1 марта следующего года. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Правительством Крыма принято решение о продлении для предпринимателей безвозмездного пользования пляжами до 1 марта 2025 года для благоустройства и размещения объектов пляжной инфраструктуры», — рассказал Аксенов.

На тот же срок планируется продлить действие паспортов пляжей, выданных в 2022 и 2023 годах. С такой инициативой выступило министерство курортов и туризма Крыма, пишет ИА «Крыминформ».

По словам Аксенова, соответствующие меры направлены на снижение административной нагрузки на бизнес. Однако договоры с недобросовестными пользователями пляжей, которые не обеспечивают на территориях должный комфорт, будут расторгнуты.

4 марта корреспондент «Известий» Николай Аксенов рассказал о достижениях крымской туристической отрасли за десятилетие. По словам журналиста, в настоящее время любой южный дворик Крыма может превратиться в мини-гостиницу. Помимо этого, для туристов была построена трасса «Таврида», позволяющая доехать от Керчи до Ялты за четыре часа. Также он напомнил о планах полуострова обустроить круглогодичный отдых благодаря развитию горнолыжного комплекса и яхтенных гаваней.