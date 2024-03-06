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Политолог Мингалев оценил выход Хейли из президентской гонки в США

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Выход бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли из президентской гонки в Соединенных Штатах является давлением самого «глубинного государства», заявил 6 марта «Известиям» историк, политолог Вадим Мингалев.

«Именно глубинное государство: секретная служба США, Пентагон, часть истеблишмента, которая работает даже в администрации [американского президента Джо. — Ред.] Байдена со стороны Демократической партии [надавило. — Ред.], потому что, давайте быть предельно откровенными, Никки Хейли — это засланный казачок. Практически представитель Демократической партии в Республиканской партии», — сказал он.

Эксперт счел, что именно поражение Хейли 5 марта предрешило ее судьбу. От нее стали отказываться те самые магнаты из глубинного государства, которые тратили на нее финансовые средства, указал политолог.

«Именно само глубинное государство стало отказываться от ее услуг, понимая бесперспективность дальнейшего выдвижения Никки Хейли. Вы обратите внимание, когда она вышла — она вышла подчеркнуто, в красном. То есть хотела показать: вот она, красная фурия», — отметил историк.

Мингалев выразил мнение, что те республиканцы, которые голосовали за Хейли, пойдут за экс-президентом США Дональдом Трампом.

При этом он добавил, что, возможно, Демократическая партия истеблишмента теперь будет использовать кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего. «Это всё будет известно только в конце лета», — заключил политолог.

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О выходе из президентской гонки в США Хейли объявила 6 марта. Она заявила, что, несмотря на то что она больше не будет кандидатом, она не перестанет говорить о том, во что верит.

Агентство Associated Press отметило, что ее выход из президентской гонки сделал Трампа основным претендентом на выборах от Республиканской партии.

Трамп победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Хейли одержала победу лишь в Вермонте. Байден же победил во всех 15 штатах. При этом он проиграл на Американском Самоа кандидату предпринимателю Джейсону Палмеру.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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