Какие родители получат выплаты в 2024 году. Инфографика
Правительство дополнительно выделит средства на поддержку больших семей. Такое распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Всего из резервного фонда планируется выделить 30 млн рублей.
Единовременные выплаты в размере 1 млн рублей получат матери-героини, воспитывающие более 10 детей, а также обладатели ордена «Родительская слава» и медали этого ордена.
Почетная награда вручается родителям, которые имеют семь и более детей. А медалью награждают семьи с четырьмя и более детьми. В первом случае размер выплаты составляет 500 тыс. рублей, во втором — 200 тыс. рублей.
Поскольку выплаты освобождены от налога, семьи получат все суммы целиком.