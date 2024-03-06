Восьмимиллионному гостю выставки «Россия» подарили билеты на матч по футболу

Число посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ 6 марта превысило 8 млн человек, ее юбилейным гостем стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени.

Мальчик посещал выставку вместе с отцом Павлом, матерью Анастасией и младшим братом Романом. В качестве подарка он получил билеты для всей семьи на посещение футбольного матча сборных России и Сербии, который пройдет 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Кроме того, он сможет понаблюдать за спортивным событием из VIP-ложи.

«Сборная Сербии — одна из сильнейших команд, участница чемпионата Европы, который состоится в Германии. И это первая игра с европейской сборной с ноября 2021 года, которая участвует в товарищеском матче с нами», — сказал руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, обращаясь к семье.

При этом семья Лейзер до этого проживала в Германии. Там родились оба их сына, однако затем они решили вернуться в Россию. Отец Павел признался, что семья не жалеет о своем решении.

«Мы благодарны за неожиданный сюрприз, даже в голове не укладывается, тяжело подобрать слова от эмоций», — передала пресс-служба выставки слова мамы Вадима Анастасии.

Семимиллионный гость посетил выставку «Россия» 22 февраля, им стал Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он и его семья получили в подарок путешествие по маршруту «Энергия Ладоги».

Ранее, 4 февраля, выставку посетил шестимиллионный гость. Это Дмитрий Ершов из Москвы, который приехал вместе с женой Ириной и двумя детьми. Семья, переехавшая в столицу четыре года назад из Сибири, получила в подарок поездку в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское Экспо стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится до 8 июля 2024 года. По своему масштабу и посещаемости оно уже успело затмить всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае.

Гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, на которых представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.