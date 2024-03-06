Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с ответственностью быть единственной сверхдержавой
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Восьмимиллионному гостю выставки «Россия» подарили билеты на матч по футболу

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ 6 марта превысило 8 млн человек, ее юбилейным гостем стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени.

Мальчик посещал выставку вместе с отцом Павлом, матерью Анастасией и младшим братом Романом. В качестве подарка он получил билеты для всей семьи на посещение футбольного матча сборных России и Сербии, который пройдет 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Кроме того, он сможет понаблюдать за спортивным событием из VIP-ложи.

«Сборная Сербии — одна из сильнейших команд, участница чемпионата Европы, который состоится в Германии. И это первая игра с европейской сборной с ноября 2021 года, которая участвует в товарищеском матче с нами», — сказал руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, обращаясь к семье.

При этом семья Лейзер до этого проживала в Германии. Там родились оба их сына, однако затем они решили вернуться в Россию. Отец Павел признался, что семья не жалеет о своем решении.

«Мы благодарны за неожиданный сюрприз, даже в голове не укладывается, тяжело подобрать слова от эмоций», — передала пресс-служба выставки слова мамы Вадима Анастасии.

На поезде и велосипеде: Тверская область на выставке «Россия» продемонстрировала, чем гордится регион
В центре стенда разместили кабину машиниста «Иволги 3.0»

Семимиллионный гость посетил выставку «Россия» 22 февраля, им стал Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он и его семья получили в подарок путешествие по маршруту «Энергия Ладоги».

Ранее, 4 февраля, выставку посетил шестимиллионный гость. Это Дмитрий Ершов из Москвы, который приехал вместе с женой Ириной и двумя детьми. Семья, переехавшая в столицу четыре года назад из Сибири, получила в подарок поездку в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское Экспо стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится до 8 июля 2024 года. По своему масштабу и посещаемости оно уже успело затмить всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае.

Гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, на которых представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024