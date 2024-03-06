МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
МВД России объявило в розыск журналиста американского издания The Washington Examiner Тома Рогана (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Информация представлена в базе розыска ведомства 6 марта.
«Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», — указывает МВД РФ.
При этом по какой именно уголовной статье ведется розыск не указано.
Ранее, 5 февраля, Росфинмониторинг внес Рогана в перечень экстремистов и террористов. Также в список экстремистов и террористов был включен его коллега, журналист The Washington Examiner Хьюго Гердон 1958 года рождения.
В мае 2018-го Роган в своей статье призвал киевские власти «разбомбить Крымский мост», назвав транспортный переход «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства». Против него было возбуждено уголовное дело по признакам публичных призывов к терроризму на территории России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призыв журналиста безумием. При этом Роган заявил, что не сожалеет о написанном.
Позже СК РФ также возбудил уголовное дело против редактора The Washington Examiner Гердона, одобрившего указанную публикацию журналиста.