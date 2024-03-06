Спецборт МЧС прибыл в Кызыл для эвакуации в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ
Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в аэропорту Кызыла для эвакуации в Москву пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ. Об этом 6 марта сообщает ТАСС.
Решение о числе эвакуируемых в столицу будет принято после консилиума.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел утром 6 марта. В результате случившегося начались пожар и сильное задымление в здании котельной. Позднее в МЧС РФ уточнили, что огонь в был полностью потушен.
По данным Минздрава РФ, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек. 15 человек были госпитализированы с ожогами и различными травмами, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По данным СКР, к аварии на ТЭЦ, предварительно, привели хлопок угольной смеси и скопление газов
В регионе ввели режим ЧС, работает оперативный штаб.