Переговоры Путина и главы МАГАТЭ Гросси завершились

Завершились переговоры президента России Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, встреча прошла 6 марта в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.

Стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Путин отметил, что Москва делает всё для повышения безопасности атомных объектов.

Переговоры длились около 50 минут, Гросси назвал их важными. По его словам, обсуждалась ядерная и физическая безопасность ЗАЭС, а также вызовы для режима нераспространения.

В этот же день Гросси также провел встречу с российской делегацией во главе с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым в Сочи.

В ходе встречи гендиректор агентства указал на важность общей позиции по безопасности применения атомных технологий у России и МАГАТЭ.

Прошлый визит в Россию глава МАГАТЭ совершил 7 февраля. Тогда он посетил ЗАЭС и заявил, что эксперты агентства якобы не собрали достаточной информации, чтобы установить, кто именно вел обстрелы электростанции. При этом Гросси отметил, что число атак на станцию сократилось.

Вооруженные силы Украины периодически пытаются нанести удары по ЗАЭС и ее городу-спутнику Энергодару. Так, 14 февраля украинская сторона совершила атаку на населенный пункт с помощью четырех беспилотников, один из которых попал в административное здание, остальные были подавлены.