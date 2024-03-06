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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до конца недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до конца недели. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду, 6 марта.

«Период предупреждения — до 16:00 10 марта. На дорогах местами гололедица», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее предупреждение действовало до 06:00 7 марта, пишет «Москва 24».

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В этот же день прогнозировалось, что 6 марта с городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до –3 градусов, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 3 марта, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву на этой неделе придет похолодание, температура в столице упадет местами до –15. По прогнозам синоптика, 6 марта температура опустится до –15. В праздничный день, 8 Марта, москвичам стоит ожидать пасмурную погоду с небольшим снегопадом и температурой не выше +3 градусов.

1 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в середине предстоящей недели температура в Москве может опуститься до –10 и ниже.

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