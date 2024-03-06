Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали 6 марта американскому изданию The New York Times (NYT) о проблемах, приведших к быстрой сдаче Авдеевки.

Они поделились, что российская армия стремительно прорывала оборону, применяя танковый, артиллерийский и минометный огонь.

«Каждый день мы пытались отразить атаки противника. Все укрепления разрушались, и не было возможности построить новые», — заявил старший солдат Виктор Биляк.

По словам украинского военного, в течение нескольких недель солдаты предупреждали командование, что они могут быть захвачены российскими силами, но им приказывали сохранять позиции. Это привело к смерти многих солдат, подчеркнул Биляк.

Боевики ВСУ в разговоре с журналистами поделились мнением о том, почему они потеряли Авдеевку. «Это была нехватка боеприпасов», — сказал член батальона ВСУ «Шаман». По его словам, ВСУ могли бы попробовать удержать город, если бы у них было достаточно артиллерии. Также украинские солдаты рассказали, что они остались без поддержки.

Военные отметили и многочисленные потери на поле боя. «У нас в отряде было 20 человек, осталось восемь», — поделился солдат сил территориальной обороны Украины.

17 февраля ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), о чем сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив при этом, что противник бежал, бросив вооружение и военную технику. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что освобождение города российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить населенный пункт от ударов киевского режима.

18 февраля в Минобороны сообщили, что ВС РФ, освободив Авдеевку, продвинулись на глубину 8,6 км, при этом потери противника составили более 1,5 тыс. военнослужащих.

Позднее, 21 февраля, газета The Washington Post сообщала, что военные ВСУ отступили из города без согласования с командованием из-за усталости. Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Роман Костенко также отметил 2 марта, что при бегстве украинские солдаты не имели оборонительных укреплений для закрепления своих позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.