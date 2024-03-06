Россия запустила прямое авиасообщение с Филиппинами
Россия начала прямые регулярные рейсы на Филиппины, рейсы Иркутск – Манила выполняет авиакомпания «ИрАэро», следует 6 марта из данных сервиса Flightradar.
Самолет вылетел из Иркутска в китайский Шицзячжуан, где пройдет дозаправка лайнера. Из Китая лайнер продолжит путь и приземлится в Маниле.
Из Иркутска на Филиппины самолеты будут вылетать каждую среду. По четвергам они будут отправляться в Россию из Манилы.
На маршрутах эксплуатируются самолеты Superjet-100.
Для въезда на Филиппины гражданам России виза не требуется.
В конце февраля начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов сообщил, что ведомство планирует в 2024 году запуск прямых перелетов между РФ и Индонезией, Филиппинами, Саудовской Аравией, Бахрейном и Кувейтом.
В ноябре 2023 года «Известиям» в посольстве страны в Москве рассказали, что Филиппины готовы к открытию прямого авиасообщения с Россией в I квартале 2024 года. При этом рассматривались перелеты не только из столицы, но также из Санкт-Петербурга и ряда городов в Сибири.