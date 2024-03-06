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После ракетного удара по кортежу Зеленский провел встречу с премьером Греции

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, после того как его кортеж предположительно был атакован ракетой. Об этом 6 марта сообщило греческое издание Protothema.

Как уточняется, взрыв прогремел в 150 м от греческой делегации. На встрече с Мицотакисом президент Украины сообщил, что в результате случившегося есть погибшие и раненые.

«Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой миссии (на Украине, — Ред.)», — приводятся слова собеседников из греческого правительства.

Встреча Зеленского и Мицотакиса «тет-а-тет» продолжалась около получаса. Во время нее греческий премьер заявил, что Афины продолжат поддерживать Украину в рамках своих возможностей, он также выразил поддержку стремлению Киева в НАТО.

Мицотакис прибыл на Украину ранним утром 6 марта «в условиях крайней секретности», намереваясь пробыть там несколько часов, прежде чем отправиться в Бухарест.

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Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Одессе.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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