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Эксперты объяснили рост цен на золото

Эксперт Спинка: на рост цен на золото повлияли повышенные покупки со стороны центробанков
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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На рост цен на золото влияет интерес частных инвесторов и институциональных фондов к нему как к активу-убежищу, а также повышенные покупки со стороны центробанков. Об этом рассказал «Известиям» 6 марта директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. По его мнению, в 2024-м оба этих фактора будут поддерживать стоимость драгметалла, а возможное смягчение денежно-кредитной политики США во второй половине года станет дополнительным драйвером для роста цен.

В этот день мировая цена на золото обновила исторический максимум. Она поднялась выше $2153 за тройскую унцию.

«Если смотреть на данные закрытий рынков по итогам недели, то золото перешло к росту во второй половине февраля. За пятидневку с 19 по 23 февраля оно прибавило 1,1%, за период с 26 февраля по 1 марта выросло на 2,3%. В итоге оно преодолело декабрьский максимум в $2130,20 за унцию, подорожав за последние пять сессий практически на 5%. Сложно объяснить, чем вызван столь бурный рост в этом достаточно низковолатильном активе. Если данная динамика будет сохраняться, то можно предположить, что происходит переоценка рисков мировыми инвесторами, в результате которой средства перетекают из акций в золото», — сказал Спинка.

Эксперт объяснил, что динамика золота обычно тесно взаимосвязана с динамикой доходности по казначейским облигациям Соединенных Штатов Америки и индексом доллара DXY. И все три рыночных индикатора зависят от денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

«Тут я бы отметил, что риторика американского регулятора, основанная на выходящих в регионе макроданных, с начала 2023 года не способствует росту золота, а, наоборот, поддерживает доллар и облигации. Снижение процентных ставок, которое большинством участников рынка в начале года ожидалось уже весной, перенеслось на лето 2024 года. А сохраняющиеся высокие процентные ставки в Штатах — скорее негатив для драгметалла, инвестиции в который не приносят процентной доходности. Тогда как любой намек на смягчение политики ФРС — драйвер роста, но такие сигналы регулятор в этот период не транслировал. Так что золото растет скорее не благодаря, а вопреки», — уточнил он.

Однако, по его словам, есть и фундаментальные факторы роста цен на золото, которые работают со стороны спроса. Первый — это интерес частных инвесторов и институциональных фондов к нему как к активу-убежищу на фоне геополитической напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, а также локальными военными конфликтами в разных частях света. Второй — это повышенные покупки со стороны центробанков, в первую очередь российского и китайского, в рамках пересмотра стратегических золотовалютных запасов стран, объяснил эксперт.

«В 2024 году оба этих фактора будут поддерживать цены на золото, а возможное смягчение денежно-кредитной политики США во второй половине года станет дополнительным драйвером для роста стоимости драгметалла», — заключил Спинка.

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Аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев согласился с тем, что рост золота, как и прежде, происходит на фоне геополитических факторов и высокого спроса со стороны мировых центробанков.

В свою очередь, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что цена золота растет, обновляя максимумы, также в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе США 6 марта.

«Финансовые рынки, не только сырьевые, ожидают, что риторика главы ФРС существенно смягчится. Никто не ожидает, что уже на заседании 20 марта комитет по открытым рынкам ФРС начнет снижать процентные ставки, но есть ожидания, что это может произойти уже в начале лета. <…> Мы ранее ожидали, что в первом полугодии цена золота достигнет $2200 за унцию, теперь, возможно, прогноз придется обновлять в сторону повышения, так как ожидаем этой цели гораздо раньше, уже к маю», — сказала она.

Ранее, 17 января, в ВТБ сообщили «Известиям», что, по мнению экспертов кредитной организации, текущий год станет благоприятным для рынка золота, цена которого к концу 2024-го может вырасти до $2,2 тыс. за унцию. При этом в Росбанке спрогнозировали сохранение высокого спроса на драгметалл.

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