Более 70 предприятий зарегистрированы в СЭЗ в Новороссии и Донбассе
Более 70 предприятий уже зарегистрированы в свободных экономических зонах (СЭЗ) в Новороссии и Донбассе, сообщил 6 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина по развитию юга России и Приазовья.
«Более 70 предприятий уже стали резидентами, они планируют 40 млрд рублей инвестиций и создать 5 тыс. рабочих мест», — сказал министр.
Глава Минэка напомнил, что в прошлом году по аналогии с Крымом по поручению главы государства в новых регионах создали свободные экономические зоны. В них предусмотрены дополнительные преференции с учетом специфики экономики территорий. Речь идет, в частности, о металлургии.
Ранее в ходе совещания президент указал, что в южных регионах России отдых должен стать более доступным. Он напомнил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм — это одна из ключевых отраслей региона.
29 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что проект курортов «Пять морей» позволит увеличить внутренний туристический поток на 10 млн человек в год. Речь шла о туристическом кластере на берегах Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей.
В тот день в Минэкономразвития РФ спрогнозировали прием 9 млн гостей на курортах проекта «Пять морей». В ведомстве подчеркнули, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется к 2030 году практически удвоить число туристических поездок.