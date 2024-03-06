Шольц заявил об отсутствии влияния утечки разговора военных на доверие союзников

Утечка разговора немецких военных, которые обсуждали удары по Крымскому мосту, не окажет влияния на отношения с партнерами. Об этом 6 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я вполне уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его», — сказал он во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Welt.

Шольц добавил, что все партнеры, которых Берлин запросил по данной теме, ему ответили.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой». Позже издание Bild сообщило, что в утечке разговора виноват Грефе, так как во время беседы он находился в Сингапуре и подключился через незащищенную сеть.

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ 4 марта. Дипломатический источник рассказал «Известиям», что во время общения с послом в ведомстве помимо обсуждения записи разговора были «затронуты и другие вопросы». Немецкий дипломат пробыл в здании министерства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов.

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщило, что утечка разговора офицеров бундесвера возродила конфликт между ФРГ и другими странами НАТО по поводу поставок Киеву новых вооружений. Кроме того, некоторые союзники раскритиковали Берлин за небрежное отношение к защите секретной информации и порекомендовали ему усилить сферу безопасности.