Президент РФ Владимир Путин предложил обновить городской общественный транспорт в Сочи. С такой инициативой он обратился 6 марта на совещании о развитии юга России и Приазовья.

«В преддверии Игр [Олимпийских.— Ред.] в городе [Сочи. — Ред.] был обновлен парк общественного транспорта, с тех пор прошло уже 10 лет, текущее состояние автобусов, их экологический класс уже часто не отвечают требованиям жителей и гостей юга России, гостей Сочи. В этой связи предлагаю проработать вопрос комплексного обновления городского общественного транспорта в Сочи», — отметил российский лидер.

Путин указал на то, что обновление должно проходить на основе отечественной техники с учетом передовых экологических стандартов.

«Для сочинцев это важно, для всего Краснодарского края, да и для всей страны, поскольку отдыхающие приезжают со всей страны», — добавил глава государства.

Также в ходе совещания Владимир Путин заявил о необходимости сделать более доступным отдых на Юге России. Он отметил, что нужно сделать так, чтобы большее число россиян смогли отправиться в путешествие по стране.

До этого, 29 февраля, российский лидер в ходе выступления с посланием Федеральному собранию подчеркнул, что проект курортов «Пять морей» позволит увеличить внутренний туристический поток на 10 млн человек в год. Речь шла о туристическом кластере на берегах Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей.

В Минэкономразвития РФ спрогнозировали прием 9 млн гостей на курортах в рамках данного проекта. В ведомстве подчеркнули, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется к 2030 году практически удвоить число туристических поездок.