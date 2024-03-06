Путин: Россия делает всё для повышения безопасности атомных объектов

Россия делает всё для повышения безопасности своих атомных объектов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Беседа прошла 6 марта в сочинской резиденции «Бочаров Ручей».

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ <…> и остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире, не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем всё для повышения безопасности атомных объектов», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что Россия строит новые электростанции на современных принципах. В качестве примера он привел строительство Курской атомной электростанция-2 на быстрых нейтронах, развитие атомного флота.

«Всё это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира. И мы готовы делиться нашими наработками со всеми нашими заинтересованными партнерами», — добавил российский лидер.

Гросси в свою очередь отметил, что беседа с российским лидером, а также предшествовавшая ей встреча с российской делегацией, которую возглавил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев являются чрезвычайно важными для обсуждения чувствительных вопросов мировой энергетики.

Ранее в этот день Гросси провел встречу с российской делегацией во главе с Лихачевым в Сочи. Консультации были связаны с вопросами ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). В ходе беседы Гросси указал на важность общей позиции России и МАГАТЭ по вопросу безопасного применения атомных технологий. При этом он подчеркнул, что Россия является поставщиком номер один в мире атомных технологий.

Прошлый визит в Россию Гросси совершил 7 февраля. В тот день он посетил ЗАЭС и заявил, что эксперты агентства якобы не собрали достаточной информации, чтобы установить, кто именно вел обстрелы электростанции. При этом глава агентства отметил, что число атак на станцию сократилось.

Пи этом Вооруженные силы Украины не прекращают попыток нанести удары по ЗАЭС и ее городу-спутнику Энергодару. Так, 14 февраля украинская сторона совершила атаку на населенный пункт с помощью четырех беспилотников.