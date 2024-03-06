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Политолог рассказал о проблемах Байдена и Трампа по итогам «супервторника» в США

Политолог Дудаков: «супервторник» показал проблемы с поддержкой Байдена и Трампа
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Итоги голосования во время «супервторника» в США были предсказуемы, но показали, что у кандидатов есть некоторые проблемы с поддержкой. Такое мнение политолог, американист Малек Дудаков высказал в среду, 6 марта.

Он назвал трудности действующего главы США Джо Байдена и его соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

«И Джо Байден, и Дональд Трамп выиграли в большинстве штатов и территорий, где проходило голосование. У них у обоих сейчас имеется колоссальный отрыв по количеству делегатов от всех остальных кандидатов. Поэтому и Байден, и Трамп официально становятся фаворитами в рамках этой президентской гонки. Это было понятно и так, но теперь официально этот статус за ними закрепляется», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он предположил, что Трамп рассчитывал победить во всех 15 штатах, но ему немножко не хватило для победы. В Вермонте он все-таки проиграл еще одному кандидату от республиканцев — Никки Хейли.

«Понятно, что у Хейли нет никаких реальных шансов на победу на праймериз, но она продолжает создавать Трампу проблемы и пытается раскалывать республиканский электорат, что, конечно, для него играет уже негативное значение в рамках предстоящих выборов в ноябре. Ему нужно, наоборот, этот самый электорат вокруг себя консолидировать», — объяснил политолог.

По мнению американиста, Байден испытывает примерно те же трудности. Это говорит о серьезном расколе в обеих партиях, причем у демократов он серьезнее, чем у республиканцев.

Так, Байден неожиданно проиграл на территории Американского Самоа, передает RT.

«Мы видим то, что в ряде штатов очень немалая доля демократов проголосовали против всех. Особенно это Миннесота, где 20% проголосовало против всех, то есть не за Байдена, Северная Каролина — 13%, и в остальных штатах в районе 7–10%, что довольно значимый результат», — заключил он.

Он уточнил, что в основном это те демократы, которые недовольны политикой действующего президента. Так, в Миннесоте это мусульманская диаспора, выступающая против войны в секторе Газа, против поддержки Израиля.

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Трамп победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Никки Хейли одержала победу лишь в Вермонте. После этого телекомпания CNN, ссылаясь на неназванного финансового спонсора Хейли, сообщила, что в скором времени кандидат от Республиканской партии может покинуть предвыборную гонку.

Байден, у которого реальных конкурентов на праймериз не было изначально, победил во всех 15 штатах. При этом он проиграл в Американском Самоа «ранее неизвестному» кандидату предпринимателю Джейсону Палмеру, сообщает телеканал «360».

Американское Самоа является территорией, а не штатом, которая не принимает участие во всеобщих выборах, только в праймериз.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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