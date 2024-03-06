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Курс египетского фунта рухнул на 63% после отказа ЦБ от регулирования

Reuters: курс египетского фунта рухнул на 63% после отказа ЦБ от регулирования
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Фото: Global Look Press/Gerald Matzka
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Египетский фунт рухнул на 63% до рекордно низкого уровня — 50 фунтов за доллар США — после решения Центрального банка (ЦБ) этой страны свободно торговать национальной валютой и отказаться от регулирования ее курса. Об этом 6 марта сообщило агентство Reuters.

Накануне доллар торговался за 30,85 фунта.

Более гибкий обменный курс национальной валюты Египта является ключевым требованием Международного валютного фонда (МВФ), который близок к подтверждению расширения своей текущей программы поддержки Египта на сумму $3 млрд.

На сайте ЦБ Египта отмечается, что «меры приняты в рамках комплекса комплексных экономических реформ в координации с правительством и при неизменной поддержке многосторонних и двусторонних партнеров».

Ранее ЦБ Египта заявлял, что перейдет на более гибкий обменный курс, но затем вернется к жесткому управлению валютой, когда фунт ослабнет.

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Как напоминает «Газета.Ru», Каир обратился к МВФ с просьбой о финансовой помощи в марте 2022 года. Деньги Египту требуются для реализации комплексной экономической программы.

На фоне нехватки иностранной валюты Египет принял ряд мер. Так, иностранцы с января 2023 года могут покупать железнодорожные билеты в Египте только за доллары и евро. Доходы от сбора используются для оплаты контрактов на поставки новых иностранных поездов.

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