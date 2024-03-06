Путин поручил правительству подготовить новую программу расселения аварийного жилья

Правительству РФ поручено подготовить новую программу по расселению аварийного жилья. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин, проводя совещание по развитию Юга России и Приазовья.

Он отметил, что при федеральной поддержке южные регионы страны существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, аварийного фонда и важно не снижать имеющуюся динамику.

«Правительству уже поручено подготовить новую федеральную программу на этот счет. И уверен, что коллеги в субъектах Федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идет достаточно интенсивно», — заявил глава государства.

Ранее, 29 февраля, президент РФ на выступлении с посланием Федеральному собранию поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья в стране. Он отметил, что благодаря федеральной поддержке многие регионы нарастили темпы расселения из аварийных жилых комплексов. По его данным, за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1,73 млн человек.

До этого, в июле 2024 года, Путин указал на то, что темпы расселения людей из непригодного жилья по национальному проекту возросли. Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил эту информацию и добавил, что была разработана система управления, позволяющая отслеживать ситуацию в режиме онлайн.