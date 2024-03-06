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СМИ сообщили о жестком предупреждении РФ Западу о действиях на Украине

Advance: РФ жестко предупредила Запад о последствиях действий на Украине
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Россия жестко предупредила Запад о возможных последствиях необдуманных действий, которые в настоящее время с подачи западных стран происходят на Украине. Об этом 6 марта пишет портал Advance.

Автор отмечает, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже выступила с таким заявлением относительно Германии. Указав, что если ФРГ в реальности предпримет хоть какие-то действия согласно планам, озвученным в утекшей в СМИ беседе высокопоставленных немецких военных, «последствия могут быть ужасными». Это касается, в частности, обсуждения гипотетических ударов по Крымскому мосту, добавляет «Газета.Ru».

Также указано, что Запад, ради того чтобы не допустить победы РФ, готов заменить украинцев и вместо них отправить воевать «кого-то другого», однако это чревато еще более колоссальным разрастанием конфликта и угрозой еще большей эскалации.

«Нужно совсем немного, чтобы вооруженный конфликт, который пока всë еще сводится к ограниченному смещению линии фронта российскими и украинскими войсками, превратился в нечто намного большее и куда более опасное для Европы», — подводится итог в материале.

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До этого 6 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждения отправки войск на Украину на Западе являются игрой с огнем. Он отметил, что Москва видит противоречивые заявления западных политиков на этот счет, и опасен сам факт подобных дискуссий. В частности, слова президента Франции Эммануэля Макрона о такой возможности звучат на фоне рассуждений о том, чтобы Россия «потерпела стратегическое поражение».

Что касается обсуждения немецкими офицерами ударов по РФ, всё это ведет к дальнейшей деградации ситуации и является безответственным поведением, указал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее, 4 марта, Захарова отметила, что Германии следует не разбираться в ситуации с публикацией записи разговора немецких военных о возможных ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, не разводить руками, а нести ответственность и отвечать за содеянное.

Полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту опубликовала главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта. По ее данным, разговор проходил 19 февраля. В ходе него военные также обсуждали поставки ракет Taurus на Украину. Во фрагменте аудиозаписи представителей военно-воздушных сил Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.

До этого, 26 февраля, Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину и что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.

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