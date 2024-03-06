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Станции московского метро украсят розами к 8 Марта

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Фото: Соцсети
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В Москве потолок станции метро «Трубная» украсят красными розами, а на «Курской» будет размещена специальная фотозона к Международному женскому дню 8 Марта. Об этом 6 марта сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лискутов.

«К празднику мы украсим потолочный свод на станции «Трубная». Потолок оформили более 500 бутонов красных роз. Специальную цветочную фотозону разместили в аванзале на «Курской», — сказал он журналистам.

Лискутов добавил, что всё 8 марта на площадках «Музыка в метро» будут выступать артисты со своим праздничным репертуаром. Он также отметил, что в честь праздника посещение выставок Музея транспорта Москвы «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в павильоне «Транспорт СССР» и «Куплю гараж» в Музее Москвы будет бесплатным для женщин.

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Ранее в этот день государственные и городские награды были вручены москвичкам в связи с наступающим 8 Марта. Среди получивших награды народные артистки Людмила Полякова из Малого театра, Екатерина Жемчужная из театра «Ромэн», артистка «Современника» Светлана Иванова и тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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