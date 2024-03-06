Собянин рассказал о ходе реновации на севере Москвы
30 домов уже строятся в настоящее время в Северном административном округе (САО) Москвы по программе реновации и такое же количество проектируется на ближайшее будущее. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин
39 жилых зданий уже сданы, из них 38 заселяются. Новое жилье в них получили около 16900 проживающих в САО москвичей. Параллельно продолжается совершенствование социальной инфраструктуры.
Так, в Ховрино вскоре будет открыт учебный корпус на 500 мест, в Западном Дегунине строится корпус школы № 2098 «Многопрофильный образовательный центр имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора», образовательные учреждения появятся также в Восточном Дегунине и Дмитровском.
В Западном Дегунине и в Левобережном запланированы новые детские сады, спорткомплекс и поликлиника появятся в Головинском.