Восьмимиллионному гостю выставки «Россия» подарили билеты на матч по футболу

В Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ встретили восьмимиллионного посетителя, им стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени, которого организаторы удостоили приза по случаю памятного события. Мальчик и его семья получили сертификат на посещение спортивного мероприятия.

Им станет товарищеский матч Россия – Сербия, который будет проходить 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

«Мы благодарны за неожиданный сюрприз, даже в голове не укладывается, тяжело подобрать слова от эмоций. Не верится, что это случилось с нами!» — передала пресс-служба выставки слова мамы Вадима Анастасии.

Обладатели сертификата смогут посмотреть футбольный матч из VIP-ложи. Кроме того, семье подростка организуют проезд до Москвы и оплатят трехдневное проживание в столице. При этом сам мальчик тоже не далек от спорта — он играет в футбол с четырех лет.

Семья Лейзер раньше проживала в Германии, где родились оба их сына. Однако сейчас они решили вернуться в Россию и не жалеют, что приняли такое решение, признался отец призера Павел.

До этого, 22 февраля, выставку «Россия» посетил семимиллионный гость. Сообщалось, что им стал Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он и его семья получили в подарок путешествие по маршруту «Энергия Ладоги».

Ранее, 4 февраля, выставку посетил шестимиллионный гость. Это Дмитрий Ершов из Москвы, который приехал вместе с женой Ириной и двумя детьми. Семья, переехавшая в столицу четыре года назад из Сибири, получила в подарок поездку в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское Экспо стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится до 8 июля 2024 года. По своему масштабу и посещаемости оно уже успело затмить всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае.

Гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, на которых представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.