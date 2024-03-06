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Германия поддержит инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Хебештрайт: ФРГ поддержит чешскую инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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ФРГ поддержит чешскую инициативу по закупке не менее 800 тыс. артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах, не входящих в Европейский союз. Об этом в среду, 6 марта, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Будет собрана трехзначная миллионная сумма, которой мы поддержим эту инициативу», — приводит агентство France-Presse (AFP) слова Хебештрайта.

Однако представитель германского правительства не стал уточнять, какую сумму планирует вложить Берлин в закупку боеприпасов. Кроме того, он также не раскрыл информацию о том, где будут закупаться снаряды.

Хебештрайт также отметил, что дискуссии о присоединении Германии к инициативе велись уже давно.

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В середине февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла за рубежом источники сотен тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить на Украину в считанные недели. Он не уточнил, в каких странах находятся боеприпасы, но отметил при этом, что Прага стремится привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны, оказывающие Украине помощь в вооружении.

5 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии о закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Собеседник издания отметил, что покупка боеприпасов будет финансироваться не с помощью фондов ЕС, а за счет двусторонних взносов стран-участниц. Чехия возьмет на себя сам процесс закупки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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