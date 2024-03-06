Стоимость золота обновила исторический рекорд

Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем $2153 за тройскую унцию. Об этом 6 марта свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $9,45, или на 0,44%, достигнув $2151,35 за тройскую унцию. Однако минутами ранее показатель максимальные показатели достигали отметки в $2153,55, что стало новым историческим рекордом.

Ранее в этот же день вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила, что высокие цены на золото поддерживают ряд факторов, среди которых ожидание снижения процентных ставок в США, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Ранее, 17 января, в ВТБ сообщили «Известиям», что, по мнению экспертов кредитной организации, текущий год станет благоприятным для рынка золота, цена которого к концу 2024-го может вырасти до $2,2 тыс. за унцию. При этом в Росбанке спрогнозировали сохранение высокого спроса на драгметалл.