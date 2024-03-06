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СМИ сообщили о начале транспортировки Болгарией бронетехники для ВСУ

bTV: Болгария начала транспортировку 110 подержанных БТР на Украину
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Фото: Sofia Globe
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Болгария начала транспортировку бронетехники на Украину. Об этом 6 марта сообщил телеканал bTV.

Как уточняется, первый БТР был погружен на платформу железнодорожной станции в Софии, их отправят в Новый Искар. Транспортировкой занимается министерство обороны страны.

Ранее, 20 февраля, портал Euractiv сообщал, что Болгария задерживает передачу Украине партии подержанных бронетранспортеров из-за проблем с финансированием по их доставке. По словам депутата Ивайло Мирчева, София не проверила, могут ли союзники по НАТО финансировать транспортировку.

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До этого, 17 января, глава минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что задержка с поставкой бронемашин была связана с тем, что минобороны Болгарии не могло найти спонсоров, которые должны были помочь с доставкой. По его словам, страна могла бы использовать средства из своего бюджета, однако надеялась, что кто-нибудь из союзников сможет взять эти затраты на себя.

9 декабря 2023 года в парламенте Болгарии из-за поставки списанных БТР Украине произошла драка. Потасовке предшествовала словесная перепалка: лидер болгарской оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов возмутился тем фактом, что Болгария «отдает миллиарды Украине» за счет собственных граждан.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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