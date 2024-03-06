СМИ сообщили о начале транспортировки Болгарией бронетехники для ВСУ

Болгария начала транспортировку бронетехники на Украину. Об этом 6 марта сообщил телеканал bTV.

Как уточняется, первый БТР был погружен на платформу железнодорожной станции в Софии, их отправят в Новый Искар. Транспортировкой занимается министерство обороны страны.

Ранее, 20 февраля, портал Euractiv сообщал, что Болгария задерживает передачу Украине партии подержанных бронетранспортеров из-за проблем с финансированием по их доставке. По словам депутата Ивайло Мирчева, София не проверила, могут ли союзники по НАТО финансировать транспортировку.

До этого, 17 января, глава минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что задержка с поставкой бронемашин была связана с тем, что минобороны Болгарии не могло найти спонсоров, которые должны были помочь с доставкой. По его словам, страна могла бы использовать средства из своего бюджета, однако надеялась, что кто-нибудь из союзников сможет взять эти затраты на себя.

9 декабря 2023 года в парламенте Болгарии из-за поставки списанных БТР Украине произошла драка. Потасовке предшествовала словесная перепалка: лидер болгарской оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов возмутился тем фактом, что Болгария «отдает миллиарды Украине» за счет собственных граждан.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.