Жители районов Бирмингема, Ноттингема и Кройдона в Великобритании пожаловались на уличный мусор, преступность и плохую работу местных органов власти. Об этом 6 марта написала газета Daily Mail со ссылкой на заявления граждан.

«Мы увидели не только негодование жителей этих частей страны, но и пустынные центральные улицы с заколоченными магазинами, горы мусора и даже приглушенное уличное освещение», — сообщили авторы материала и опубликовали соответствующие фотографии после посещения данных районов.

Жители выразили опасения журналистам, что в то время, как власти с трудом пытаются обеспечить необходимый минимум, налоги продолжают расти. Они отметили, что из-за разорения местных администраций финансированию молодежных центров уделяется меньше внимания. Британцы сообщили, что в Кройдоне «много банд молодых людей, вооруженных ножами», «которым нечем заняться, кроме как создавать проблемы».

Газета уточнила, что в то же время в Бирмингеме местные власти фактически объявили себя банкротами, утвердили повышение муниципального налога и заявили, что им придется пойти на «катастрофическое» сокращение услуг, чтобы погасить свои долги. Издание указало, что в связи с этим приглушат уличное освещение, сократят расходы на содержание автомобильных дорог и соцпомощь, а вывоз мусора будет осуществляться не раз в неделю, а раз в две. Кроме того, до 600 муниципальных работников сократят, а счета для жителей будут выше, включая расходы на похороны, отмечают авторы материала.

Также в Ноттингеме выразили недовольство перспективой повышения налога и сокращения услуг.

«Улицы уже грязные, летом это негигиенично, повсюду мухи и еда по всей улице», — заявила местная жительница Манеджа Фарид.

По данным газеты, помимо ряда сокращений муниципальных услуг, власти Ноттингема планирует сократить услуги по борьбе с вредителями.

Ранее, в феврале, немецкая газета Handelsblatt опубликовала рекомендации эксперта по энергетике Мартина Брандиса по экономии электричества на фоне рекордного роста цен на электроэнергию в Германии. Он посоветовал гражданам ФРГ задуматься об общежитии и мыться быстрее. Экперт также заявил, что немцам стоит работать в офисе, потому что «работа из дома увеличивает потребление электроэнергии на 10–15%», экономить на электрозатратных устройствах и снизить потребление горячей воды.

В январе швейцарское радио SRF со ссылкой на исследование консалтинговой компании Deloitte сообщило, что в результате повышения цен жители Швейцарии стали экономить на ресторанах, праздниках, развлечениях и еде. Как отметил главный экономист Deloitte Майкл Грампп, несмотря на то что инфляция в Швейцарии относительно низкая по сравнению с другими странами, она не является незначительной.

Еще в октябре прошлого года норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономики Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии сильно пострадали из-за значительного увеличения военных расходов и роста числа мигрантов на фоне проведения спецоперации РФ по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года.

Также в странах Европы, которые поддержали санкции в отношении России, выросли цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.