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Рогов увидел в анонсированной отставке Нуланд намек Зеленскому

Рогов: отставка Нуланд может намекать на смену американского курса по Украине
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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
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Анонсированная отставка замгоссекретаря США Виктории Нуланд является намеком украинскому президенту Владимиру Зеленскому о смене американского курса в отношении Украины, указал 6 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Отставка Нуланд и назначение на ее должность Джона Басса, бывшего посла в Афганистане, который курировал вывод войск США из этой страны, является намеком Зеленскому, что США берет новый курс в отношении подконтрольного ему постукраинского пространства», — отметил он в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, для украинского лидера и его подельников «игры в правителей Украины» могут закончиться по афганскому сценарию, когда придется бежать из страны за своими хозяевами, «цепляясь за шасси самолета».

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О намерении Нуланд уйти в отставку накануне сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Причина решения не уточнялась.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возможной причиной отставки Нуланд провал антироссийской политики президента США Джо Байдена. По ее словам, русофобия, предложенная чиновницей в качестве основной внешнеполитической концепции Вашингтона, «камнем тянет демократов на дно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Нуланд талантливым дипломатом, однако, по его мнению, было бы лучше, если бы она применяла свои таланты на мирном и конструктивном поприще. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что она сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, а также в возобновлении конфронтации США с РФ.

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