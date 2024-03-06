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Полиция Израиля сообщила о нападении на мужчину в Иерусалиме

Полиция: пенсионер ранен ножом в Иерусалиме, нападавший задержан
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Фото: Commons.wikimedia.org/Niki g1122
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Неизвестный ранил ножом пенсионера в Иерусалиме, нападавший задержан. Об этом 6 марта сообщила полиция Израиля

Инцидент произошел на севере Иерусалима на автобусной остановке. Нападавшему удалось сбежать, однако полицейские его задержали.

Им оказался 14-летний житель арабского района города. Также полицейские обнаружили на месте атаки орудие преступления.

Правоохранители квалифицировали атаку как теракт. Пострадавший пенсионер госпитализирован.

Ранее, 15 января, 19 человек получили ранения после того, как автомобиль протаранил толпу людей, а также произошли нападения с ножом в израильском городе Раанана.

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Полиции Израиля удалось нейтрализовать нападающего.

До этого, 30 ноября 2023 года, во время теракта в Иерусалиме погибла 16-летняя девушка, сообщали местные СМИ со ссылкой на медиков. При этом издание The Jerusalem Post заявляло, что была убита 24-летняя девушка и еще восемь человек пострадали.

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