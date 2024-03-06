СК: в Бердянске погибла член избиркома во время подрыва автомобиля
В Бердянске произошел теракт, в результате которого погибла член участковой избирательной комиссии, сообщило 6 марта управление Следственного комитета РФ по Запорожской области в Telegram-канале.
«По версии следствия, 6 марта в утреннее время под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство», — сказано в сообщении.
Когда женщина села в салон автомобиля, который был припаркован возле дома на улице Герцена, взрывное устройство сработало, добавили в ведомстве.
Она умерла от полученных травм в медицинском учреждении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Следователи разыскивают преступников и допрашивают очевидцев.
«Это спланированный террористический акт — попытка запугать. Они надеются помешать нашему законному волеизъявлению, что невозможно», — прокомментировал случившееся губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Подобный инцидент произошел в Бердянске также 24 января. Тогда взорвался автомобиль местной предпринимательницы Валентины Мамай возле школы. В машине сработало СВУ, которое было заложено под пассажирское сиденье. Мамай удалось выжить, по данным источника «Известий», она получила легкие травмы.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что женщина — глава общественной организации защитников животных в Запорожской области. Также он подчеркнул, что взрыв машины в Бердянске, предварительно, является терактом украинских спецслужб.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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