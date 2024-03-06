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Два жителя Кременной погибли после удара ВСУ по центру города

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Фото: vk.com/glavakrm
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Два жителя города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли в результате удара вооруженных формирований Украины (ВФУ) по центру города, еще двое были ранены. Об этом 6 марта сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

«Вражеский удар был нанесен прямо в центр города, там, где наши граждане ходят за покупками, где гуляют дети. В результате этого кровавого удара мы потеряли двух наших соотечественников и еще двое были серьезно ранены», — говорится в сообщении.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Последствием обстрела украинских боевиков также стал пожар в магазине. Он был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС, отметил Третьяков.

Кроме того, ВФУ атаковали подстанцию «Кременная» дроном-камикадзе, что привело к возгоранию трансформатора. Очаг возгорания также был ликвидирован сотрудниками МЧС. В настоящее время специалисты Республиканской сетевой компании проводят оценку масштабов повреждений, добавил глава администрации города.

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Накануне в результате удара ВФУ по Кременной повреждение получило здание местного детского сада. По словам Третьякова, после атаки также произошло возгорание хозяйственных построек одного из жилых домостроений, а прибывшие на место происшествия спасатели МЧС попали под обстрел и не смогли оперативно начать тушение.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.

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