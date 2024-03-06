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Пять человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в ЛНР

Пасечник: пять человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в ЛНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пять человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в Луганской Народной Республике. Об этом в среду, 6 марта, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«В городе Кировск Луганской Народной Республики произошла трагедия — в поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан республики», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли пять человек, четверо из них работали в «Кировском комбинате коммунальных услуг». Еще три жителя республики получили ранения, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Специальные службы уже приступили к расследованию обстоятельств трагедии.

«Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям пострадавших окажем всю необходимую помощь», — добавил Пасечник.

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8 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой массив в Горском, входящем в Первомайский муниципальный округ ЛНР. Жертв среди населения нет.

29 января мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что шесть работников коммунальных служб города получили ранения при подрыве на украинских минах типа «Колокольчик». Инцидент произошел на улице Баха, уточнил градоначальник.

ВСУ продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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