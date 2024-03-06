Эксперт объяснил нежелание Германии поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Нежелание Германии поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus объясняются тем, что в случае отправки подобной помощи ФРГ станет косвенным участником боевых действий на Украине. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в среду, 6 марта.

«Когда они скрытно это оружие поставляли, они могли сослаться на свое незнание целей ударов. Тут же мы будем знать, для чего предназначены эти ракеты, и предъявить им претензии. И, как говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров, они могут стать ответными целями для наших ударов — заводы по их производству, складированию и маршруты, по которым ракеты будут поставляться на Украину», — объяснил Матвийчук в беседе с Lenta.Ru.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф не отрицал подлинность записи, передает RT.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговор демонстрацией вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине. Песков подчеркнул, что запись демонстрирует запредельную ситуацию, сложившуюся в Германии. Москва также надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт, сообщает телеканал «Звезда».