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В Думу внесли проект о схеме освобождения от уголовного наказания контрактников

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В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами (ВС) во время специальной военной операции, сообщил 6 марта глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Действующий закон, принятый в 2023 году и позволяющий людям, совершившим уголовное преступление, заключить контракт для участия в СВО, носит временный характер, и в Думу уже внесли законопроект о признании его утратившим силу.

«Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — сказал парламентарий.

Предлагаемый правовой механизм законодатели предложили распространить на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести (за исключением ряда преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства), а также на осужденных (кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также причастных к терроризму).

В случае принятия проекта закона тем, кто находится под следствием, под судом, или тем, кому уже вынесли приговор, дадут возможность заключить контракт. В таких случаях дела подозреваемых будут приостанавливать, а вид наказания изменят на условный срок.

Если после начала службы гражданин снова совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Дальнейшее освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости возможно, если контрактник получит госнаграду либо в случае увольнения с военной службы по отдельным основаниям.

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В ноябре 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что участвующие в СВО осужденные искупают вину «кровью на поле боя». Он напомнил, что для помилования существует специальная процедура, требующая принятия соответствующих решений на разных уровнях, вплоть до президента.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, имеющих судимость, кроме судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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