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На Украине суд обязал УПЦ передать государству церковь-крепость XV-XVI вв.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Хмельницкий апелляционный суд обязал общину канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить церковь-крепость XV-XVI вв. в селе Сутковцы Хмельницкой области. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе суда.

«Устранить препятствия государству в лице Хмельницкой госадминистрации в пользовании объектом государственной формы собственности — церковью-крепостью в селе Сутковцы Хмельницкой области — и вернуть ее государству из незаконного фактического владения и использования протоиерея Хмельницкой епархии УПЦ путем освобождения», — приводит сообщение суда украинский портал НГП.

Отмечается, что областные власти обратились в суд с иском об устранении препятствий в августе 2023 года.

По версии властей, протоиерей пользуется религиозным сооружением без каких-либо правоустанавливающих документов или договоров и не реагирует на требования освободить помещение добровольно. Данная церковь входит в список памятников архитектуры национального значения и страдает от проведения незаконных работ, самовольной замены конструкций, уточнили там.

Покровская церковь-крепость в Сутковцах является одним из самых древних на Украине оборонительных храмов.

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Ранее, 14 января, рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей захватили Свято-Покровский храм канонической УПЦ. Отмечалось, что захват происходил при участии неизвестных мужчин спортивного телосложения, депутата Хмельницкого районного совета Александра Черниевича и депутатов Красиловского городского совета.

В 2022 году власти Украины активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре того же года Служба безопасности Украины завела 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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