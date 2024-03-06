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Социально значимые блогеры были участниками круглого стола на ВМФ-2024

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Фото: Пресс-служба Rutube
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Видеохостинг RUTUBE провел на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе круглый стол «Сила слова: как социально значимые блогеры возглавили топы в новостной повестке России, несмотря на блокировки западными СМИ». Мероприятие состоялось 5 марта.

Участниками стали столкнувшиеся с блокировкой на западных площадках блогеры и журналисты Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко и Марьяна Наумова. Модератором выступила директор по маркетинговым коммуникациям RUTUBE Ирина Дорохина. Участники встречи рассказали, как менять информационный ландшафт и избегать фейков.

«Основной принцип социально значимого блогера — это честность. Не нужно пытаться обмануть аудиторию. Люди видят ложь. А доверие зрителей — самое ценное в нашей работе. Что касается фейков, то есть несколько способов, которые помогут их разоблачить. Самый простой из них — сделать паузу и вернуться к новости минимум через 12 часов. Необходимо смотреть на информацию с разных сторон и анализировать данные из нескольких источников. Также важную роль играет критическое мышление. Если оно есть, то фейк будет быстро разоблачен», — рассказал Подоляка.

Наумова рассказала слушателям, как стала военным корреспондентом и какие для этого нужны качества.

«Для этой профессии нужны определенные навыки и качества: холодная голова, эмпатия и коммуникативность. Любого героя нужно суметь расположить к себе. А если журналист подберет неправильные слова, подойдет к человеку не с тем настроением, скорее всего, работа будет провальной. Также военкор должен обладать навыками оказания первой помощи и знаниями саперно-инженерного дела, это может понадобиться при работе в зоне боевых действий», — отметила она.

Онуфриенко посоветовал фокусироваться на качественном контенте, в том числе аналитике. Он подчеркнул, что любую информацию нужно воспринимать с критической точки зрения.

«Информацию всегда нужно воспринимать критически. Чтобы не стать жертвой фейков, я советую обращаться к разным источникам. Это правило касается не только новостей, но и любой другой информации», — рассказал он.

Трансляция круглого стола и ряда других мероприятий фестиваля доступна на RUTUBE. Программу ВФМ-2024 можно посмотреть на сайте.

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Ранее, 3 марта, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что Всемирный фестиваль молодежи на федеральной территории «Сириус» — это не просто мероприятие, а борьба за будущее. По его словам, те, кто пытался ограничить РФ, «с треском проиграли». Он отметил, что участники фестиваля видят правду и чувствуют ее сердцем.

В России Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. В нем принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из 180 стран. Запланировано проведение более 50 мероприятий.

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