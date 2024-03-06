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Сюжет:

В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций

Сюмар: у украинских властей не хватает финансов на строительство укреплений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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У украинских властей не хватает финансов на строительство фортификационных сооружений. Об этом 6 марта заявила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

«И хотя этот вопрос неоднократно поднимали и президент Украины [Владимир Зеленский], и Совет национальной безопасности и обороны, фактически все говорят о том, что денег на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены. И строится все не так, как должно строиться», — сказала она на видео, которое разместила на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ).

По словам Сюмар, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступление из Авдеевки стало «катастрофическим именно потому, что не были построены фортификационные сооружения». Она добавила, что военных на данный момент переводят в Часов Яр, где есть «хоть какие-то укрепления».

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Ранее, 3 марта, глава подчиненной Киеву администрации Запорожской области Иван Федоров заявил, что правительство Украины выделило свыше $34 млн на строительство фортификационных сооружений в регионе. При этом Федоров не уточнил, где конкретно ведутся работы, но он подчеркнул, что они ведутся круглосуточно и будут выполнены в кратчайшие сроки.

Еще 5 декабря сообщалось, что украинский кабмин выделил 31,7 млн гривен ($867,7 тыс.) для сооружения заградительных сооружений в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные страны начнут возводить оборонительные сооружения от Донбасса до западной территории государства. По его словам, фортификации появятся на авдеевском, марьинском и купянско-лиманском направлениях. Кроме того, таким же образом будут укреплены регионы, граничащие с РФ и Белоруссией.

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, переход Украины к обороне указывает на слабость армии. Он добавил, что словами о планах создания укреплений Зеленский фактически перечеркнул контрнаступление, и заявил, что государство наступать больше не может.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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