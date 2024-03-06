Захарова назвала МПК нелюдями из-за критериев допуска россиян к Паралимпиаде

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по критериям допуска спортсменов из России к участию в Паралимпийских играх – 2024 в Париже принимали нелюди. Об этом 6 марта заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нелюди», — сказала Захарова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать критерии, принятые МПК.

Ранее в этот день МПК выпустил пресс-релиз, согласно которому российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде в Париже вне зачета и в нейтральном статусе. Из-за последнего условия они также не смогут присутствовать на церемониях открытия и закрытия Игр. По правилам участия нейтральных атлетов, они выступают под флагом паралимпийского комитета и не значатся в медальном зачете.

Комитет по плаванию МПК предоставил в феврале российским пловцам 42 квоты на участие в соревнованиях на летних Паралимпийских играх в Париже. Как объяснили в МПК, количество квот определялось, исходя из результатов спортсменов, включенных в рейтинг-лист МПК. В этот список вошли и соревнования на летних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», чемпионатов России и других всероссийских соревнований.

МПК 29 сентября 2023 года подтвердил, что россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе. Тогда Генеральная ассамблея комитета решила продлить частичное отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) и частично приостановила членство ПКР в МПК.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям позволять выступать на соревнованиях только тем российским спортсменам, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

XVII летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.