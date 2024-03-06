Аналитик не исключила роста цен на золото до $2200 за унцию

Высокие цены на золото поддерживают ряд факторов, среди которых ожидание снижения процентных ставок в США, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, объяснила «Известиям» 6 марта вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Она не исключила роста стоимости этого драгметалла на бирже.

По данным сайта биржи Comex, стоимость золота превысила $2140 за тройскую унцию.

«Во вторник [5 марта] цены на слитки выросли до пика в $2141,79 за унцию, превысив максимум, установленный в начале декабря. Драгоценный металл подорожал почти на 5% за последние пять сессий. Быстрый рост произошел без какого-либо серьезного катализатора — например, не было серьезных изменений в ожиданиях относительно того, когда Федеральная резервная система (ФРС) снизит стоимость заимствований. Более низкие ставки обычно благоприятны для золотых слитков, которые не приносят никаких процентов», — сказала аналитик.

По словам эксперта, котировки металла поддерживают ожидание снижения процентных ставок в США, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, сбои в глобальном судоходстве, постоянные экономические проблемы Китая и президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в конце года. Кроме того, влияние оказывает увеличение закупок золота мировыми центробанками в свои резервы — в январе мировые центральные банки закупили в золотовалютные резервы 39 т золота, что более чем в два раза выше объемов декабря.

«Золото может и дальше продолжить расти. Важными сегодня будут комментарии [председателя ФРС Джерома] Пауэлла, который будет выступать перед комитетом палаты представителей по финансовым рынкам, о дальнейшем движении денежно-кредитной политики. Ожидается, что в своих комментариях он еще раз заявит об отсутствии срочности в снижении ставок. Но если его речь будет более мягкой, это может способствовать дальнейшему движению золота вверх к $2200 за унцию», — заключила Веретенникова.

Ранее, 17 января, в ВТБ сообщили «Известиям», что, по мнению экспертов кредитной организации, текущий год станет благоприятным для рынка золота, цена которого к концу 2024-го может вырасти до $2,2 тыс. за унцию. При этом в Росбанке спрогнозировали сохранение высокого спроса на драгметалл.