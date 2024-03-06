Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с грузом ответственности как единственная сверхдержава
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

В парламенте Франции призвали прекратить беспошлинный импорт товаров с Украины

0
Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки курятины и зерна с Украины создают «смертельный риск» для французского агропромышленного сектора. Об этом член парламента Франции Александр Сабату 6 марта заявил в своем обращении к правительству страны. Депутат призвал прекратить беспошлинный импорт украинских товаров.

Депутат обратился с обращением к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марку Фено.

«Исчезновение правил, регулирующих торговлю с Украиной, представляет смертельный риск для части национального аграрного сектора, поскольку ставит французских фермеров в ситуацию недобросовестной конкуренции с украинским производством», — цитирует Lenta.Ru текст документа.

Он подчеркнул, что за год украинский импорт во Францию вырос на 74%. По словам парламентария, украинская курятина наводняет французский рынок, потому что продается по крайне низкой цене: в два-три раза дешевле, чем французская продукция. Сабату обратил внимание министра, что «такая же абсурдная ситуация наблюдается в зерновом секторе, который испытывает серьезные трудности из-за импорта украинского зерна».

По совам депутата, эта разница в ценах является прямым результатом различий в правилах и стандартах. Так, импортируемая украинская продукция не соответствует ни одному из санитарных или экологических стандартов, установленных ЕС, в то время как Франция налагает драконовские обязательства на своих фермеров и сознательно соглашается подвергнуть их недобросовестной конкуренции со стороны Украины.

В связи с перечисленными факторами Сабату спрашивает в обращении у главы минсельхоза, намерен ли он внедрить протекционистские меры для защиты французских фермеров.

Аграрии всех стран: протесты фермеров дестабилизируют ситуацию в Европе
Где еще могут начаться стачки и почему на сельхозсектор не хватает денег

Ранее, 1 марта, во Франции протестующие фермеры перекрыли тюками сена проезд к Триумфальной арке в Париже, сообщается на сайте kp.ru. Кроме того, на трассе А4 недалеко от Шарантон-ле-Пон проходила демонстрация: тракторы ехали в Париж «для продолжения блокады» Елисейских полей.

24 февраля протестующие фермеры, прорвавшиеся на сельскохозяйственную выставку в экспоцентре Пор-де-Версай, потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, передает НСН.

Корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза рассказала, что сотни человек взяли штурмом павильоны, жандармы едва сдерживали натиск толпы.

Протесты фермеров проходят во многих странах Евросоюза. Они недовольны растущими ценами на топливо и удобрения, конкуренцией из-за рубежа и новыми экологическими нормами Евросоюза. Протестующие также выступают против падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и против ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024