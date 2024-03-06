В парламенте Франции призвали прекратить беспошлинный импорт товаров с Украины

Поставки курятины и зерна с Украины создают «смертельный риск» для французского агропромышленного сектора. Об этом член парламента Франции Александр Сабату 6 марта заявил в своем обращении к правительству страны. Депутат призвал прекратить беспошлинный импорт украинских товаров.

Депутат обратился с обращением к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марку Фено.

«Исчезновение правил, регулирующих торговлю с Украиной, представляет смертельный риск для части национального аграрного сектора, поскольку ставит французских фермеров в ситуацию недобросовестной конкуренции с украинским производством», — цитирует Lenta.Ru текст документа.

Он подчеркнул, что за год украинский импорт во Францию вырос на 74%. По словам парламентария, украинская курятина наводняет французский рынок, потому что продается по крайне низкой цене: в два-три раза дешевле, чем французская продукция. Сабату обратил внимание министра, что «такая же абсурдная ситуация наблюдается в зерновом секторе, который испытывает серьезные трудности из-за импорта украинского зерна».

По совам депутата, эта разница в ценах является прямым результатом различий в правилах и стандартах. Так, импортируемая украинская продукция не соответствует ни одному из санитарных или экологических стандартов, установленных ЕС, в то время как Франция налагает драконовские обязательства на своих фермеров и сознательно соглашается подвергнуть их недобросовестной конкуренции со стороны Украины.

В связи с перечисленными факторами Сабату спрашивает в обращении у главы минсельхоза, намерен ли он внедрить протекционистские меры для защиты французских фермеров.

Ранее, 1 марта, во Франции протестующие фермеры перекрыли тюками сена проезд к Триумфальной арке в Париже, сообщается на сайте kp.ru. Кроме того, на трассе А4 недалеко от Шарантон-ле-Пон проходила демонстрация: тракторы ехали в Париж «для продолжения блокады» Елисейских полей.

24 февраля протестующие фермеры, прорвавшиеся на сельскохозяйственную выставку в экспоцентре Пор-де-Версай, потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, передает НСН.

Корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза рассказала, что сотни человек взяли штурмом павильоны, жандармы едва сдерживали натиск толпы.

Протесты фермеров проходят во многих странах Евросоюза. Они недовольны растущими ценами на топливо и удобрения, конкуренцией из-за рубежа и новыми экологическими нормами Евросоюза. Протестующие также выступают против падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и против ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.