Стали известны результаты проходивших в «супервторник» праймериз

Экс-президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден выиграли праймериз в большинстве штатов, состоявшихся в «супервторник». Об этом в среду, 6 марта, сообщил CNBC.

«Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп доминировали на первичных выборах «супервторника» от побережья до побережья, каждый из них выиграл голоса сотни делегатов и значительно приблизился выдвижению своей кандидатуры от соответствующей ему партии», — говорится в сообщении.

Так, Трамп одержал победу в 14 из 15 штатов. Однако в Вермонте он уступил бывшему губернатору Южной Каролины Никки Хейли, набравшей 50% голосов.

Действующий американский лидер, в свою очередь, проиграл праймериз в американском Самоа. При этом он уступил предпринимателю из Мэриленда Джейсону Палмеру, который никогда не посещал эту заморскую территорию США.

«Супервторник» является одной из важнейших форм организации первичной избирательной кампании в США. Исход голосования после этого дня выявляет лидера от Республиканской и Демократической партий.

Ранее в этот день, подводя итоги «супервторника» старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская заявила «Известиям», что теперь президентская гонка будет сконцентрирована на противостоянии Трампа и Байдена. Вероятно, в течение этой недели экс-президент США получит уже достаточное количество голосов делегатов на конвент Республиканской партии, где он будет провозглашен основным кандидатом, допустила эксперт.

6 марта агентство Reuters уточнило, что Трамп победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Никки Хейли одержала победу лишь в Вермонте. После этого телекомпания CNN, ссылаясь на неназванного финансового спонсора Хейли, сообщила, что в скором времени кандидат от Республиканской партии может покинуть предвыборную гонку.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.