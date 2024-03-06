Спортцентр с бассейном открыли в селе Шаркан в Удмуртии
В селе Шаркан в Удмуртии открыли новый спортивно-оздоровительный центр «Тулкым» («Волна») с бассейном и тренажерным залом. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил в своем Telegram-канале.
В спортцентре обустроены бассейн с четырьмя дорожками по 25 м, раздевалки с парной и душевой, комнаты тренера и спасателя, кабинет врача и лаборантская, тренажерный зал.
«Тренировать юных спортсменов в бассейне будем с семи лет. Сейчас набираем инструкторов», — рассказал Бречалов.
Посещать бассейн смогут все местные жители, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, пишет ИА «Сусанин». Объект возвели по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Как уточняет Udm-info.ru, подрядчиком выступило ООО «Дельта-Строй», зарегистрированное в Москве. Согласно данным на портале госзакупок, на которые ссылается издание, начальная стоимость контракта на строительство составляла 157,6 млн рублей. Итоговая сумма не называется.