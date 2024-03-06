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В Бердянске возбудили уголовное дело после гибели члена УИК при теракте

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Фото: СУ СК России по Запорожской области
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Член участковой избирательной комиссии (УИК) погибла после теракта в Бердянске Запорожской области. Об этом в среду, 6 марта, заявили в следственном управлении СК России по региону.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По информации ведомства, 6 марта под машину члена УИК с правом решающего голоса заложили самодельное взрывное устройство (СВУ). Оно сдетонировало, когда женщина села в автомобиль возле дома на улице Герцена. От полученных травм она скончалась в межучреждении.

По делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, проводятся судебные экспертизы.

«Жертвой сегодняшней атаки киевских террористов стала невинная женщина <…> которая преподавала в городском Центре детского творчества, воспитывала наших детей, трудилась на благо Запорожской области. Она была членом избирательной комиссии, и это спланированный террористический акт — попытка запугать. Они надеются помешать нашему законному волеизъявлению, что невозможно», — прокомментировал случившееся губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Ранее, 24 января, в Бердянске возле школы взорвался автомобиль местной предпринимательницы Валентины Мамай: в машине сработало СВУ, которое было заложено под пассажирское сидение. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что женщина — глава общественной организации защитников животных в Запорожской области. По данным источника «Известий», Мамай получила легкие травмы.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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