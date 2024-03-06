Открытое горение ликвидировано на складе ГСМ в Курской области

Открытое горение ликвидировано на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Железногорске Курской области. Об этом 6 марта сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Открытое горение на происшествии в городе Железногорске Курской области ликвидировано», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Возгорание на складе ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината началось ранее в этот день из-за атаки украинских беспилотников. Дроны дважды атаковали объект в Железногорском районе. Губернатор Курской области Роман Старовойт после первой атаки сообщил о возгорании резервуара с топливом.

Ранее в этот день пресс-служба Московской железной дороги заявила, что два пожарных поезда были привлечены к тушению огня.

Кроме того, в этот день в Железногорске и Суджанском районе региона объявлялась ракетная опасность. Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Позднее в небе над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.