Суд заочно арестовал экс-футболиста молодежной сборной РФ Савина

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал экс-футболиста молодежной сборной России и блогера Евгения Савина (блогер «КраСава») за дискредитацию российской армии. Сведения об этом появились 6 марта на портале столичных судов общей юрисдикции.

Из материалов дела следует, что Савину инкриминируются публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции в РФ или его задержания на российской территории, уточнили в суде.

Ранее, 14 февраля, МВД России объявило блогера в розыск, затем 28 февраля суд инициировал его заочный арест.

Савин выступал за команды Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Большую часть карьеры он провел в самарском клубе «Крылья Советов». Также он известен по выступлениям за пермский «Амкар» и тульский «Арсенал». Спортсмен провел шесть матчей за молодежную сборную России. В 2022 году уехал из РФ на Кипр, где стал президентом клуба из Лимасола «Красава». Кроме того, он ведет YouTube-канал «КраСава».

В феврале 2023-го Савин стал фигурантом дела о дискредитации ВС РФ. В апреле 2022 года он опубликовал видео на своем YouTube-канале с украинскими футболистами, где они высказали свое мнение о российской спецоперации. Блогера признали виновным в дискредитации армии РФ. Он был оштрафован на 50 тыс. рублей.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию ВС РФ.