Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Суд заочно арестовал экс-футболиста молодежной сборной РФ Савина

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал экс-футболиста молодежной сборной России и блогера Евгения Савина (блогер «КраСава») за дискредитацию российской армии. Сведения об этом появились 6 марта на портале столичных судов общей юрисдикции.

Из материалов дела следует, что Савину инкриминируются публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции в РФ или его задержания на российской территории, уточнили в суде.

Семь лет за фейки: наказание за дискредитацию СВО ужесточат
Госдума рассматривает поправки в УК и КоАП об ответственности за ложные сведения об участниках спецоперации

Ранее, 14 февраля, МВД России объявило блогера в розыск, затем 28 февраля суд инициировал его заочный арест.

Савин выступал за команды Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Большую часть карьеры он провел в самарском клубе «Крылья Советов». Также он известен по выступлениям за пермский «Амкар» и тульский «Арсенал». Спортсмен провел шесть матчей за молодежную сборную России. В 2022 году уехал из РФ на Кипр, где стал президентом клуба из Лимасола «Красава». Кроме того, он ведет YouTube-канал «КраСава».

В феврале 2023-го Савин стал фигурантом дела о дискредитации ВС РФ. В апреле 2022 года он опубликовал видео на своем YouTube-канале с украинскими футболистами, где они высказали свое мнение о российской спецоперации. Блогера признали виновным в дискредитации армии РФ. Он был оштрафован на 50 тыс. рублей.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию ВС РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024