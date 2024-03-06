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Океанолог оценил прогноз, что восточное побережье США может затонуть

Мысленков: заявления, что восточное побережье США может затонуть, преждевременны
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Фото: ТАСС/Ron Adar
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Уровень воды на восточном побережье США действительно постепенно повышается, однако делать долгосрочные прогнозы насчет того, что некоторые города могут уйти под воду, пока рано, заявил в разговоре с «Известиями» 6 марта старший научный сотрудник кафедры океанологии Географического факультета МГУ Станислав Мысленков.

Ранее в этот день в журнале PNAS Nexus были опубликованы результаты исследования, проведенного учеными из Технологического института Вирджинии, которые пришли к выводу, что некоторые крупные города США уходят под воду быстрее, чем считалось раньше.

«Этот прогноз сделан по имеющимся данным измерений. Они охватывают не достаточно продолжительное время — максимум лет 20. И делают предположение, что сценарий будет линейный, что так будет продолжаться долго, и экстраполируют это на 10, 20, 50, 100 лет. По миллиметру в год — значит за 10 лет 10 мм и так далее», — прокомментировал Мысленков.

Однако, по его словам, чтобы какие-то из городов затопило, уровень океана должен подняться хотя бы на 1–3 м. Но эти процессы, как правило, не линейны. То есть 20 лет уровень воды может подниматься, потом 20 лет опускаться. Возможно, останавливаются или, наоборот, ускоряются.

«Поэтому очень сложно судить по таким краткосрочным измерениям. Однако сама проблема существует. Действительно какие-то места повышаются, другие — понижаются. Плюс к этому всё время повышается уровень океана, но на очень небольшие величины за счет таяния льдов Гренландии и Антарктиды», — резюмировал океанолог.

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В начале мая были опубликованы результаты исследования американских ученых, которые пришли к выводу, что земная поверхность в Нью-Йорке опускается в среднем на 1–2 мм в год. Причина — тяжелые небоскребы, построенные на зыбком грунте. Из-за этого, в частности, возрастает риск затопления города.

Как заявил в разговоре с «Известиями» доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев, небоскребы в Нью-Йорке действительно тяжелые, а основание, на котором стоит город, неоднородное, поэтому есть вероятность подтопления города.

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