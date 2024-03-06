Строительство легкоатлетического манежа стартовало в Каменске-Уральском
В Каменске-Уральском (Свердловская область) началось строительство нового легкоатлетического манежа. Об этом сообщает региональное правительство.
Согласно проекту, манеж будет состоять из двух блоков — основного зала для занятий спортом и административно-бытового. Общая площадь объекта составит свыше 6 тыс. кв. м. Одновременно заниматься в нем смогут 80 человек.
Как уточняет ТагилСити.ру, стоимость строительства оценивается примерно в 673 млн рублей. Ввести манеж в эксплуатацию планируется в 2026 году.
На сегодняшний день на территории региона действуют более 10 тыс. объектов спортивной инфраструктуры. В 63 муниципалитетах открыты более 150 спортшкол и организаций допобразования. В них занимаются 109 тыс. спортсменов.